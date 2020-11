Pannolini lavabili per ogni neonato

L'INIZIATIVA

CASTEL DI LAMA L'Amministrazione comunale promuove l'iniziativa Cicogna Amica un progetto che tende al risparmio per le famiglie e ad una minore produzione di rifiuti da parte dei neo genitori. «L'idea è quella di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati attraverso l'uso di pannolini lavabili invece di quelli usa e getta. In genere ogni bambino usa 6-7 pannolini al giorno; c'è una consistente produzione di rifiuti e si crea anche un risparmio per le famiglie» spiega il sindaco Mauro Bochicchio, «Mediamente nel nostro comune nascono 80 bambini all'anno che producono circa 40 tonnellate di rifiuti indifferenziati, 120 kg al giorno e nel nostro comune ci sono 8000 abitanti. Inoltre la spesa in pannolini è una voce con un notevole impatto sul budget familiare. Così per essere vicini ai neo genitori, abbiamo deciso di incentivare le famiglie ad utilizzare questa metodologia» spiega. «Ad ogni nuovo nato viene dato un kit di pannolini lavabili che poi verranno smaltiti da noi. Forniremo anche assistenza domiciliare a tutte le neo mamme con quattro incontri settimanali con una ostetrica specializzata che aiuterà nell'approccio con questa nuova avventura» dice « Il progetto è partito nei primi mesi del 2020 e sta ripartendo dopo i rallentamenti a causa del Covid». .

