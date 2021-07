Mostra e buona musica per celebrare i 50 anni

IL PROGRAMMA

SAN BENEDETTO Una mostra in Palazzina per celebrare i cinquant'anni del Circolo dei Sambenedettesi. Due eventi estivi più altri, autunnali, che sono in fase di organizzazione. Il sodalizio cittadino celebra il cinquantennale della propria fondazione con una serie di iniziative parte delle quali è stata presentata ieri mattina dal neopresidente Gino Troli affiancato dalla vice Maria Lucia Gaetani e dall'assessore Annalisa Ruggieri.

Il primo appuntamento

Il primo evento è rappresentato dalla mostra, che sarà inaugurata il 31 luglio e andrà avanti fino all'otto agosto nelle sale della Palazzina Azzurra. Tanti i ricordi: dall'impegno per la realizzazione di una degna casa di riposo per gli anziani, la ristrutturazione della chiesa di Santa Lucia, il recupero e il ripristino della fontana storica di Piazza Matteotti. Due sale saranno dedicate alla progettazione e alla realizzazione di due monumenti simbolo della Città, Il Gabbiano Jonathan di Mario Lupo e Il Mare e il Ritorno di Paolo Annibali, mentre nella sala centrale del piano superiore sarà allestita una sintesi sull'evoluzione della moda in questi ultimi 50 anni a cura dello stilista Vittorio Camaiani. Sarà dedicato un opportuno spazio ai gadget regalati ai soci, al periodico del Circolo, Lu Campanò, e agli spettacoli culturali che verranno ricordati attraverso un documento filmato realizzato per l'occasione.

Il secondo evento

Quindi ci sarà la Serata Azzurra che si svolgerà in piazza Bice Piacentini alle 21 del 9 agosto. L'evento quest'anno è dedicato ai 90 anni della canzone simbolo della di San Benedetto, quella Nuttate de lune musicata dal maestro Attilio Bruni su versi del poeta Ernesto Spina, che nel 1931 partecipò al Festival della Canzone Popolare organizzata da monsieur Chauvet presso il suo Hotel Stabilimento Bagni. Un luogo che, prima della costruzione della Palazzina Azzurra, ospitava serate galanti o manifestazioni a tema che allietavano la scelta colonia dei bagnanti e la gioventù locale. «Ospite della serata hanno spiegato Troli e Gaetani sarà il trombonista Lito Fontana accompagnato al pianoforte da Silvia Premici. Nella serata troveranno spazio momenti culturali dedicati alla storia del Circolo nel cinquantenario della sua fondazione, e intermezzi d'evasione dedicati al vernacolo sambenedettese a cura dell'Associazione Teatrale Ribalta Picena. Ci sarà inoltre un momento ufficiale in cui verranno nominati soci onorari del Circolo lo stesso Lito Fontana e l'imprenditore Ottavio Medori». Allo stilista Vittorio Camaiani sarà attribuito il premio Sambenedettese d'Adozione per il legame che ha stabilito con la Città in tanti anni di attività artistica.

