Milani, Nespeca e Maraldo Tris d'assi per l'Area vasta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀASCOLI Direttore di Area vasta 5 cercasi. La direzione generale dell'Asur Marche, ha pubblicato la determina per emanare l'avviso pubblico per la nomina dei direttori di Area vasta presenti sul territorio regionale, tra i quali anche quello relativo alla zona 5 di Ascoli guidata ora da Giulietta Capocasa fino al 14 settembre. L'avviso pubblico è stato pubblicato sul Bur della Regione Marche e, pertanto, gli interessati avranno di tempo fino all'8 settembre per inviare la propria domanda e candidarsi a ricoprire l'importante incarico...