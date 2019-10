CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO STADIOASCOLI L'approvazione del progetto esecutivo per la demolizione della curva Sud dello stadio Del Duca (i cui lavori dovrebbero iniziare fra gennaio e febbraio salvo intoppi) è una buona notizia per le migliaia di tifosi dell'Ascoli. È invece una cattiva notizia che l'ufficio speciale per la ricostruzione post terremoto non abbia finanziato la demolizione poichè «non si tratta di una messa in sicurezza». E se il buongiorno (cattivo) si vede dal mattino si può immaginare che anche per la ricostruzione della curva la strada per...