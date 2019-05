CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RINASCITA ASCOLI Il territorio ascolano prova faticosamente a rialzare la testa, ormai a due anni e mezzo dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio non solo tante famiglie, ma anche l'economia locale. E adesso, il prossimo appiglio per le aziende di qualsiasi settore - piccole, medie o grandi che siano è rappresentato dal bando della Regione che scadrà il prossimo 31 maggio e che mette sul piatto della bilancia, per chi ha investito o intende investire nelle aree colpite dal sisma, contributi a fondo perduto. Il tutto con una...