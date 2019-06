«La ricostruzione va affidata spesso ad imprese locali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL VERTICE ASCOLI Proprio nella mattinata di ieri, il sindaco Fioravanti ha partecipato ad una riunione dei sindaci con il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, per approfondire le modalità di accelerazione della fase di ricostruzione post terremoto. L'obiettivo emerso, sul quale ci si sta confrontando, sarebbe quello di arrivare ad una gestione in house, ovvero all'interno dei Comuni, per quel che riguarda la ricostruzione per danni lievi, ovvero quella che prevalentemente riguarda anche Ascoli. «Abbiamo esaminato spiega il...