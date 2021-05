LA PROTESTA

Sfogo del consigliere di minoranza, Gianpaolo Ferretti, eletto con la lista di centrodestra Uniti per Folignano a sostegno del candidato sindaco Pietro Principi, secondo cui da qualche tempo è venuta meno la possibilità di svolgere le attività di controllo dell'operato dell'amministrazione comunale. «Da tempo ho protocollato un'istanza di accesso agli atti per verificare la regolarità degli accordi esistenti tra Comune e soggetti attuatori dei Progetti Sprar e Siproimi, relativi al complesso tema dei rifugiati e della loro gestione che vede il nostro Comune in prima fila»

«Nonostante i termini di legge obblighino gli amministratori e i loro uffici a fornire tali documenti entro 30 giorni e nonostante i solleciti, ad oggi non mi è pervenuto nulla e la mia richiesta è datata 18 Febbraio 2021. Oltre due mesi di attesa invano».

«Le normative Covid permettono inoltre agli amministratori di non rispondere ad eventuali interrogazioni prodotte dai consiglieri e di ridurre il numero dei consigli comunali, che avvengono sporadicamente e solo in videoconferenza da remoto. Mi chiedo, a questo punto, a cosa serva la figura dei consiglieri di minoranza, esautorati da ogni funzione».

