Luca Marzano, in arte Aka7even, già protagonista della ventesima edizione del talent show Amici di Maria de Filippi, ed attualmente una delle star dell'estate con il gettonatissimo brano Loca, incontrerà i fans al centro commerciale Città delle stelle, domani alle ore 17, per firmar le copie del suo nuovo cd Summer edition. L'evento, che avrà luogo nelle sale cinema Multiplex, avverrà nel rispetto delle normative vigenti. L'accesso, che sarà consentito ai soli possessori del cd regolarmente acquistato alla libreria Mondadori di Città delle stelle, prevederà l'esibizione da parte di ciascuno dei partecipanti, del pass ricevuto al momento dell'acquisto, congiuntamente ad un documento personale e il modulo di autocertificazione. Per garantire una maggior sicurezza al pubblico presente, al quale sarà misurata la temperatura corporea, sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante l'evento, mentre il personale di sicurezza del centro commerciale inviterà a mantenere le distanze di sicurezza necessarie, seguendo i percorsi transennati, e i posti della sala. Sono state inoltre aumentate le colonnine con gel igienizzante. Non sono consentiti selfie; sarà presente il fotografo ufficiale che, grazie alla collaborazione con il centro commerciale Città delle stelle, omaggerà, attraverso le modalità che verranno comunicate il giorno stesso, a tutti i partecipanti un ricordo tangibile dell'evento. L'inizio evento è previsto alle 17, con due turni di ingresso, determinati dal colore del pass, in ottemperanza alla capienza della sala.

