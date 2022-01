LA CERIMONIA

È stata inaugurata ieri la nuova sede della Coldiretti, la seconda in città, in via Piceno Aprutina, cui ha partecipato anche il sindaco Marco Fioravanti. «Quella di via Aprutina è un'ottima collocazione, più attenta alle esigenze degli associati» commenta il presidente Armando Marconi. «In via Aprutina le imprese agricole troveranno l'ufficio tecnico Caa e l'ufficio contabilità Iva, mentre tutti gli associati, anche chi non è un coltivatore diretto, potranno rivolgersi all'ufficio Caf» gli fa eco il direttore Francesco Goffredo. «Siamo soddisfatti di conservare gli uffici di via Asiago 2, dietro il liceo classico, nei quali la Coldiretti ha sede dal 1967. Dopo la ristrutturazione, in centro avremo la sede di rappresentanza interprovinciale con gli uffici di direzione, la segreteria e gli uffici dei capi servizio» concludono Marconi e Goffredo. «Siamo felici dell'apertura del nuovo ufficio perché questo permetterà di incrementare il livello qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza. Ringrazio Coldiretti per la costante vicinanza al territorio, mostrata anche attraverso iniziative di beneficenza e solidarietà durante la pandemia» ha dichiarato Fioravanti.

