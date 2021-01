LA CERIMONIA

Il 18 gennaio, si è spento a Santa Marta di Ascoli, dove era ospite, don Ivo Bonfini, sacerdote della diocesi di Ascoli, nato a Venagrande nel 1924. Aveva 96 anni di cui 68 di vita pastorale. Dopo il servizio militare e soldato nella seconda guerra mondiale, a 28 anni venne ordinato sacerdote (Veglia di Pasqua del 12 aprile 1952 insieme a don Luciano Carducci, oggi monsignore). Iniziò, come parroco, nelle zone di montagna: Farno, Fleno, San Gregorio, quindi, subito ad Offida a Santa Maria Goretti in Valtesino e Madonna del Rosario di Borgo Miriam per rimanervi fin oltre i 90 anni di età. I parrocchiani ricordano, con gratitudine, le tante iniziative da lui intraprese e, soprattutto, la sua presenza costante e vigile, senza essere invadente. «Ricordiamo dicono la costruzione delle chiese e della canonica in Santa Maria Goretti scelta come residenza offidana. Innumerevoli gli episodi della sua vita che sprigionavano e allegria, rivelando un carattere curioso, vivace ed instancabile». Curiosi e simpatici, infatti, i suoi momenti di vita. Una volta, trasportò da Roma la nuova statua della Madonna in una 126 senza mai mettere la retromarcia. Pur svolgendo appieno il suo ministero pastorale, ha trovato tempo per dedicarsi ad utili lavori e girare il mondo intero con la sua 500 Fiat, portando con sé solo pane e una lonza come provviste per stare vicino ai più poveri. Ora, il nuovo parroco, don Paolo Simonetti, riunisce, domenica, i fedeli delle due parrocchie nella chiesa di Santa Maria Goretti per una messa alle ore 11, uniti nella preghiera per ricordare e commemorare quello storico parroco e inossidabile prete quale don Ivo Bonfini.

n. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA