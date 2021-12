LA CELEBRAZIONE

I vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno hanno festeggiato la patrona Santa Barbara. Ieri mattina al comando dei vigili del fuoco, durante la festa di Santa Barbara, c'è stata una breve e commovente celebrazione a ricordo dei pompieri caduti alla presenza del personale in servizio e in quiescenza del comandante Verna e di don Arcangeli. Poi tutto il personale si è diretto verso il Duomo dove il vescovo Palmieri ha celebrato la messa. Il comandante provinciale, l'ingegnere Verna ha ringraziato il personale operativo, amministrativo e tecnico per lo spirito costruttivo e partecipativo con cui quotidianamente lavora al fine di rendere un servizio e soccorso sempre più vicino alle persone, ai cittadini della provincia Picena.

Analoga celebrazione si è svolta nella chiesa di San Filippo Neri dove, i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e il personale in quiescenza hanno vissuto un momento di riflessione guidati dal parroco Don Gianni.

Erano presenti il vice comandante dei vigili del fuoco Ing Paoletti e il capo distaccamento di San Benedetto del Tronto capo reparto esperto Maurizio Maurizio. Fondamentale è stato l'impegno dei vigili del fuoco durante l'emergenza sanitaria dove non hanno fatto mai mancare alla popolazione il loro sostegno.

