LA CAMPAGNA

Prosegue il percorso a Rifiuti zero della classe prima della scuola elementare Ciabattoni di Offida. La lezione è iniziata con la proiezione di un cortometraggio animato sull'inquinamento da plastica. I bambini sono rimasti colpiti dalla grande quantità di plastica in mare e si è imparato che quella plastica è la stessa che troviamo dispersa nei parchi, ai bordi delle strade, sugli argini dei fiumi.

La plastica che troviamo sulle spiagge o in mare proviene anch'essa infatti dal littering, ovvero dall'abbandono dei rifiuti al di fuori del cestino. Se continuiamo così nel 2050 nel mare ci sarà più plastica che pesci. Il video termina con un'immagine positiva: la stessa persona che abbandona rifiuti, resasi conto della sua cattiva azione, si impegna a rimediare e raccogliere quanti più rifiuti possibili sulla spiaggia.

Questo possiamo farlo anche noi per contribuire a preservare le spiagge pulite. Una bambina lo ha già fatto questa domenica con l'aiuto dei genitori! Vere e proprie isole di plastica nei nostri oceani che non riusciremmo neanche a contare tutti i rifiuti presenti in queste isole perché sono tantissimi! La maggior parte addirittura si trova nei fondali o già scomposta in microplastiche che spesso vengono mangiate dai pesci.

