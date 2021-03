L'INCARICO

L'ascolano Roberto Ferri è stato rieletto all'unanimità presidente nazionale della Sipem (Società Italiana di psicologia dell'Emergenza) per il quadriennio 2021 2025. La rielezione unanime da parte di tutti i componenti del direttivo, che racchiude attualmente quattordici regioni sul territorio nazionale, rappresenta da parte dei rispettivi presidenti regionali un attestato di stima ed un riconoscimento per il lavoro svolto in questi ultimi quattro anni dal dottor Ferri (presidente e socio fondatore della Sipem SoS Marche), ormai da anni impegnato in numerose attività di sostegno psicologico alle popolazioni colpite da eventi tragici e calamitosi. Gli psicologi della Sipem SoS sono intervenute, per ricordare solo gli ultimi tragici accadimenti, nel sisma del Centro Italia dove il ruolo della sezione marchigiana è stato particolarmente gravoso ed impegnativo, nel crollo del ponte Morandi a Genova e nelle numerose alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, nonché nei disastri ferroviari quali quelli di Pioltello in Lombardia e quello di Corato in Puglia. Da ricordare, infine, l'importante ruolo svolto dagli psicologi della Sipem nel supporto psicologico in occasione dell'attuale emergenza epidemiologica, attraverso la collaborazione al numero verde allestito dal Ministero della Salute e da numerose altre attività di supporto delle quali va segnalato in particolare il numero verde dedicato alle persone anziane in partenariato con Senior Italia Federanziani per alleggerire l'emergenza solitudine.

s.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA