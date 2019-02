CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA ASCOLI La corsa al reddito di cittadinanza, in città, è già iniziata. Dagli uffici dei centri assistenza fiscale dei sindacati e dei patronati al Centro per l'impiego, si è già messo in moto l'esercito di coloro che dovrebbero fruire del sostegno economico previsto dal Governo a fronte di percorsi formativi e successive offerte di lavoro. E a far capire l'impatto che questo provvedimento dovrebbe avere sul tessuto sociale ascolano, c'è il riscontro delle tante persone che ormai da qualche settimana si recano agli sportelli...