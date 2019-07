Il terzo pozzo di Castel Trosino per le emergenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEASCOLI Una volta centrato l'obiettivo di inaugurare e mettere al servizio del capoluogo piceno l'impianto di soccorso idrico realizzato a Castel Trosino, la Ciip ora intende farsi trovare pronta anche per fronteggiare eventuali ulteriori aggravamenti della crisi idrica (temporaneamente scongiurabili grazie alle recenti piogge) e, per questo motivo, ha richiesto formalmente alla Regione Marche, proprio in questi giorni, la variante necessaria ad attivare in caso di necessità anche il terzo pozzo realizzato proprio a Castel Trosino....