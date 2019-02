CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMAASCOLI L'incertezza e i ritardi continuano a minare la pazienza delle 860 famiglie ascolane sfollate che percepiscono, seppur a singhiozzo, il contributo di autonoma sistemazione (meglio noto come Cas). E tutto questo torna, all'ennesimo slittamento dei pagamenti, specificatamente per quel che riguarda lo scorso mese di dicembre, a sfociare in una protesta di chi, nel frattempo, oltre al disagio di dover vivere in una casa affittata temporaneamente per colpa di terremoto e inagibilità, si ritrova anche a dover anticipare di...