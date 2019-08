CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PIANO ASCOLI Ripartendo da una base consolidata del 67% di raccolta differenziata (come confermato anche dagli ultimi dati ufficiali), adesso la città prova a fare un ulteriore salto di qualità per incrementare ancora sia il dato che il decoro urbano passando attraverso un potenziamento del servizio nelle frazioni, già da ottobre, un costante mantenimento dei controlli e delle sanzioni e anche ragionando sull'esperimento, dal 2020, da effettuare in una zona cittadina per attivare il sistema di premialità. Della serie, chi differenzia di...