Il Comune ha raddoppiato i giardini pubblici

L'OBIETTIVO

CASTIGNANO Giardini pubblici castignanesi. Il Comune fa un passo avanti nell'opera di valorizzazione e ampliamento del verde pubblico attrezzato del paese. E ad annunciare il nuovo traguardo dell'amministrazione comunale, è il sindaco Fabio Polini. «È stato firmato l'atto con la segretaria comunale, la dottoressa Pina Capasso, con cui il Comune ha acquistato l'area dietro ai giardinetti pubblici di Castignano, di proprietà di Ugo Tomassini. Voglio ringraziare gli uffici comunali e la dottoressa Capasso perché hanno svolto un lavoro eccellente per chiudere in modo celere la pratica».

Il parco giochi

C'è stata una grande attenzione e una grande disponibilità del proprietario - prosegue ancora il primo cittadino castignanese- nell'aver percepito le esigenze del comune, che voleva valorizzare e ampliare l'area dei giardinetti pubblici per dare maggiore spazio ai bimbi. Ma l'intento è anche quello di creare un chiosco al servizio del parco giochi». L'acquisto dell'area è stato possibile grazie ad un contributo del Bim Tronto, guidato dal presidente, Luigi Contisciani.

La trattativa

«Un grazie per la sua particolare attenzione verso il nostro territorio. Si tratta di un progetto importante perché, innanzitutto siamo riusciti a trovare l'accordo con il proprietario del terreno in questione, che ha compreso in pieno l'interesse del comune nel voler migliorare le attività ricreative. Inoltre, anche avere un chiosco all'interno di un parco giochi, è per noi una cosa fondamentale. Soprattutto nei periodi estivi». Ma non è tutto. Il Comune ha ottenuto un contributo di 300mila euro che «andremo a spendere a Ripaberarda- prosegue il sindaco - creando un belvedere sui Calanchi, vicino al monumento ai Caduti. Abbiamo poi ottenuto altri 270 mila euro per sistemare le strade comunali interne. E con questi soldi renderemo il nostro paese molto più attrattivo dal punto di vista della viabilità, con il preciso obiettivo di riqualificare in toto il nostro borgo». Altri 650 mila euro di finanziamento il Comune li ha ottenuti « per la creazione di parcheggi a ridosso del polo scolastico che, essendo proprio nelle vicinanze delle mura cittadine, potranno servire anche per i residenti e per chi parteciperà agli eventi che organizziamo durante l'anno» conclude il primo cittadino castignanese.

Eduardo Parente

