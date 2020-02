ASCOLI «È stata una scelta prudente che va incontro alle richieste di molte famiglie anche perchè molti alunni sono stati in vacanza e quindi è meglio che in questo momento delicato rimangano a casa» afferma la preside dell'Isc di Borgo Solestà, Silvia Giorgi. «Paura e ansia non fanno di certo bene ai bambini, si sono alzati troppo i toni e questo è dannoso» afferma la dirigente scolastica dell'Istituto scolastico comprensivo Ascoli Centro, Valentina Bellini sull'emergenza Coronavirus. «Secondo me spiega la dirigente da educatrice, credo che si stia creando un clima di timore e ansia che sicuramente non bene ai bimbi. In questo modo rischia di sviluppare un continuo senso di emergenza, dopo il terremoto, che non fa assolutamente bene. I bambini vanno rassicurati». «In attesa della ripresa delle lezioni - conferma la Bellini ho già richiesto al Comune di acquistare diffusori per fornire prodotti igienizzanti. Nel frattempo, molti bambini si sono già organizzati autonomamente». «Altro aspetto importante conclude la dirigente dell'istituto Ascoli Centro è quello di dare certezze. Sono stata subissata dalle telefonate di genitori. L'ordinanza del governatore Ceriscioli giunta in tarda serata svela tutti i dubbi».

