I controlli

7Cosa devono fare i cittadini per avere i buoni spesa comunali ed utilizzarli? Innanzitutto, va ricordato che ciascun buono spesa avrà il valore di 50 euro e il numero di buoni varierà in base alla consistenza numerica della famiglia. Si andrà dai 150 euro destinati ad una sola persona fino ai 500 euro per le famiglie con 7 e più componenti. Inoltre 100 euro in più sono previsti per chi ha in famiglia un bimbo da 0 a 3 anni. L'attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà effettuata, tenendo conto delle autocertificazioni. Poi verrà comunicato telefonicamente agli aventi diritto l'ammontare dei buoni assegnati, la data ed il luogo di consegna e la validità degli stessi. Il beneficiario, a cui verrà inviato l'elenco di tutte le attività commerciali che accetteranno i buoni, dovrà indicare l'esercizio o gli esercizi prescelti dove potrà recarsi e consegnare i buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma. Il Comune effettuerà verifiche sulle autocertificazioni, se necessario richiedendo specifica attestazione Isee. I casi sospetti saranno girati alla Guardia di finanza. Intanto l'Arengo ha pubblicato un ulteriore avviso per promuovere la raccolta di beni di prima necessità per i nuclei familiari in difficoltà. Tutti coloro che volessero contribuire donando beni alimentari e non alimentari di prima necessità possono contattare il numero 0736/244675 o consegnare direttamente i beni nel parcheggio della sede della polizia municipale (Ex Gil), con ingresso dalla circonvallazione tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

