Gli otto istituti a prova di sisma Varato il piano Scuole sicure

I LAVORI

ASCOLI Non solo messa in sicurezza antisismica, con il via alle prime procedure per lo sbocco del programma Scuole sicure, ma anche una serie di interventi di risanamento o riqualificazione necessari per altre sedi scolastiche di proprietà comunale sono stati pianificati dall'Arengo per il 2021.

Il programma

Tra tutte le opere in agenda, ad esempio, spicca il risanamento della scuola di San Domenico, non più utilizzata dal 2016 a seguito delle forti scosse di terremoto con le attività che sono state spostate in altre sedi. Un intervento per il quale è stato previsto un investimento di mezzo milione di euro. Oltre ad altre opere, come ad esempio l'adeguamento di tutte le cucine e mense scolastiche che riguarderanno più di una scuola. Nel Piano delle opere pubbliche per il 2021 che la giunta comunale, su proposta dell'assessore Marco Cardinelli d'intesa col sindaco Marco Fioravanti, ha appena approvato, figurano almeno cinque interventi di una certa importanza. Nell'elenco, infatti, figura anche il risanamento della scuola di San Domenico che è stata pesantemente danneggiata dal sisma del 2016. Una scuola che fu subito dichiarata inagibile proprio per i danni subiti. Ebbene ora, indipendentemente da tutto il discorso di messa in sicurezza dal punto di vista sismico che l'Arengo sta avviando per una serie di edifici scolastici, anche per l'immobile che ospitava la scuola di San Domenico è stato previsto un intervento di sistemazione del fabbricato anche per un discorso di conservazione del patrimonio dell'ente.

Lo studio

Un'opera per la quale c'è al momento uno studio di fattibilità ed è stata prevista una spesa per il lavori pari a mezzo milione di euro. Tra gli altri interventi di edilizia scolastica programmati per il 2021, figurano anche i lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico di via Napoli. Anche in questo caso c'è già uno studio di fattibilità, con un investimento previsto di 180mila euro. Ulteriore intervento da segnalare, per quel che riguarda sempre l'edilizia scolastica, quello pianificato per il recupero e l'adeguamento dell'asilo nido Buonarroti, con studio di fattibilità e previsione di spesa pari a 150mila euro. E ancora, è previsto anche un intervento di miglioramento della palestra della scuola di via Kennedy per un investimento di 137.500 euro. In questo c'è già il progetto definitivo. Inoltre, è stato previsto anche un intervento di adeguamento e messa a norma di cucine e mense scolastiche nelle sedi in cui si rende necessario. In questo caso, la previsione di spesa è di 200mila euro. A completare il quadro degli interventi sulle scuole previsti nel 2021, ci sono poi ovviamente tutti i cantieri per adeguamenti sismici o ricostruzioni di sedi danneggiate dal sisma.

Gli adeguamenti

Per la precisione, si tratta degli adeguamenti sismici delle scuole Malaspina (4,5 milioni di euro), materna di San Filippo (3,2 milioni di euro), Don Bosco di via Kennedy (4,1 milioni di euro), dell'Isc Don Giussani a Monticelli (4,5 milioni di euro) e della prima di Poggio di Bretta (1 milione di euro). Inoltre, nel Piano è prevista la realizzazione del nuovo polo scolastico Ceci (4,5 milioni di euro), del nuovo polo scolastico Cantalamessa (3,2 milioni di euro) e del nuovo polo D'Azeglio (6 milioni di euro).

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA