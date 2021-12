Fondi devoluti alla ricerca contro i tumori del sangue

Da venerdì a domenica, oltre 4.300 piazze italiane ospitano la 33° edizione dell'iniziativa Stelle di Natale Ail. L'iniziativa è promossa dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue, ma anche per organizzare un servizio di cure a domicilio, per realizzare case alloggio, collaborare a sostenere spese e sostenete scuolee sale hioco negli ospedali. La manifestazione, posta sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, consiste nell'offrire una Stella di Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro, diventando così sostenitore dell'associazione. Anche quest'anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella Sogni di cioccolato, sempre con una donazione minima di 12 euro. Il Piceno è in prima linea ed i banchetti dove si possono acquistare i vasi verranno allestiti in diversi Comuni. Ad Ascoli, le stelle di Natale possono essere acquistate all'ospedale Mazzoni, in piazza del Popolo (di fianco alla gradinata di Palazzo dei Capitani, in via Assisi (presso la chiesa del Cuore Immacolato), in piazza Arringo e all'interno dei centri commerciali Al Battente, Firmus e Città delle Stelle; ad Appignano presso al chiesa di San Giovanni Battista; a Castel di Lama in piazza della Libertà, al Conad City di via Roma e al Tigre Amico di via Adige; a Grottammare in piazza Fazzini, a Montemonaco presso la chiesa parrocchiale in via Italia; a Monteprandone presso il santuario di San Giacomo in via San Giacomo; a Offida in piazza del Popolo, a Ripatransone in piazza Condivi, a San Benedetto in piazza del Redentore presso la chiesa del Cristo Re a Porto d'Ascoli, in viale Secondo Moretti e al centro commerciale Portogrande. Nella scorsa edizione dell'iniziativa Stelle di Natale Ail sono state distribuite 249.523 piante in 1.753 punti di distribuzione in Italia. I fondi raccolti sono stati oltre 4,5 milioni.

