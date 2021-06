Domani pomeriggio, dalle ore 15 alle 20, in contrada Salaria inferiore 5 a Colli del Tronto si terrà l'open day di My Dog . L'iniziativa, dedicata ai cani ed ai loro proprietari è anche l'occasione per iniziare a festeggiare il decennale dell'associazione. Il programma prevede: alle 15 l'apertura e la registrazione in segreteria; dalle 16, le dimostrazioni di Rally (ore 16.15); Agility dog (16.30 ), Obedience (16.45); Disc dog (17); Attività olfattive con ricerca dispersi in superficie, nose detection e nose game (17.15); Canicross ( 17.30-18.30 ); prove gratuite degli sport in 5 campi ( 18.30); torneo di richiamo (19), ed infine estrazione della lotteria. Ospiti speciali dell'evento saranno: l'associazione Doctor dog che si occupa di pet therapy, l'associazione Il mio labrador che si occupa di cani per disabili e l'associazione Pegasus che si occupa di soccorso in acqua. Infine ci sarà la possibilità di osservare la conduzione dei cani con l'handler professionista Alessio Bianchini. Saranno presenti anche il fotografo cinofilo Daniele Scassa e la nutrizionista ed esperta in fisioterapia veterinaria Laura Mancinelli. Per prenotare la demo: www.form.jotform.com/211482448008049.

