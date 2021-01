Centro storico e frazioni la corsa ai finanziamenti

LE STRATEGIE

ASCOLI L'Arengo prova a salire sul treno messo in modo a livello governativo per intercettare un finanziamento milionario con l'obiettivo di ripopolare il centro storico e le frazioni dotandole anche di ulteriori servizi. Un tentativo che si è concretizzato con la predisposizione di uno specifico progetto che si pone l'obiettivo di portare a vivere ad Ascoli giovani coppie attraverso il recupero e il riutilizzo di edifici non utilizzati, prevedendo anche la realizzazione di attrezzature e servizi per la popolazione comunale e provinciale da inserire proprio negli immobili pubblici esistenti.

Il ripopolamento

La finalità del Programma per la qualità dell'abitare, messo a punto dal Governo, è proprio quella di riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Il sindaco Fioravanti ha voluto puntare su un progetto specifico che individua nel centro storico e nelle frazioni della città le potenziali zone da ripopolare proprio attraverso interventi di recupero di edifici da destinare alle giovani coppie e affiancando il riutilizzo di immobili dell'Arengo per insediare anche nuovi servizi nelle zone individuate. Un progetto che potrebbe calamitare, se ritenuto valido dalla commissione nazionale preposta, finanziamenti per diversi milioni di euro. La proposta progettuale che l'Arengo ha deciso di mettere a punto per la riqualificazione e il ripopolamento di alcune zone della città si impernia, come detto, sulla scelta del centro storico e delle frazioni. In queste aree cittadine, nel caso di ottenimento dei finanziamenti, potranno essere attivate iniziative volte, innanzitutto, alla riqualificazione e al riuso del cospicuo patrimonio immobiliare inutilizzato da destinare ad alloggi per giovani coppie, nuclei familiari in difficoltà e anziani che necessitano di assistenza.

Nuovi servizi

Ma nell'ambito del progetto dell'Arengo candidato ai possibili finanziamenti governativi, si prevede anche la possibile attivazione di interventi di ristrutturazione e riconversione del patrimonio edilizio pubblico attraverso l'insediamento di servizi a attrezzature destinate all'intera popolazione ascolana. Inoltre, è prevista la possibilità di interventi volti all'incentivazione degli usi turistici delle frazioni e del centro che potrebbero anche produrre significativi impatti sotto il profilo occupazionale. Programmate, inoltre, anche attività di riqualificazione e valorizzazione, a beneficio di tutta la cittadinanza e per finalità turistiche, di importanti beni monumentali esistenti e aree di pregio ambientale come il Colle S. Marco, il monte Ascensione (e il suo parco dei calanchi) e i parchi fluviali del Tronto e del Castellano nei tratti compresi tra l'entroterra e il centro storico di Ascoli. A questo punto si tratterà di attendere la valutazione della preposta commissione individuata dal Governo per capire se si riuscirà a sbloccare i necessari finanziamenti per poter realizzare il programma degli interventi previsti.

Luca Marcolini

