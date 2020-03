ASCOLI Per provare a reagire in qualche modo all'effetto Coronavirus, ora il commercio ascolano punta sempre di più sulle consegne a domicilio, in diversi settori che vanno oltre quelli essenziali. Sono sempre di più, - ormai circa una cinquantina, tra quelle inserite in un apposito elenco fornito dal Comune e altre che si stanno organizzando - le attività di varie tipologie che prevedono la consegna gratuita a domicilio proprio per andare incontro ai cittadini e, al tempo stesso, per poter incassare qualcosa in un periodo in cui con il blocco delle aperture la situazione si fa davvero difficile. Le vendite con consegna a casa, in città, oltre al settore alimentare tra supermercati, pizzerie e altre tipologie del food e a farmacie e parafarmacie, interessa ora anche attività che si occupano di telefonia e accessori, elettronica, prodotti antincendio e antinfortunistica, librerie, cura e igiene personale, prodotti erboristici, integratori alimentari per salute e altre tipologie che si stanno aggiungendo. L'Arengo ha anche inserito sul proprio sito istituzionale un elenco di numerose attività che svolgono vendite con consegna a domicilio invitando tutti coloro che hanno attivato tale tipo di servizio e volessero essere inseriti nella lista a rivolgersi al numero telefonico 3666800383. Inoltre, è presente sempre sul sito internet dell'ente è un modulo che va compilato e spedito all'indirizzo e-mail serv.commercio@comune.ascolipiceno.it per poter essere inseriti nella lista degli operatori che effettuano consegne a domicilio.

