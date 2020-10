Addetti alla sicurezza il 13 scatta lo sciopero

LA PROTESTA

ASCOLI Ugl E Usb hanno proclamato per martedi' 13 ottobre una giornata di sciopero dei lavoratori coopservice addetti alla sicurezza presso la ipercoop Citta' delle stelle di Ascoli . I lavoratori chiedono alla Coopservice l'azzeramento dell'anomalia organizzativa di gennaio 2020 ed il ripristino di turni di lavoro programmati con il dovuto anticipo e garanti dell'orario contrattualmente previsto. « A gennaio 2020, prima del Covid-19 la Coopservice che svolge servizio di sicurezza presso la Ipercoop Città delle Stelle, ha spostato improvvisamente un lavoratore dal centro commerciale Porto Grande di San Benedetto a Città delle Stelle; questa anomalia organizzativa ha generato per i lavoratori di Città delle Stelle penalizzazioni insopportabili: orario contrattuale non garantito e spostamenti di luogo di lavoro; turni di lavoro non programmati con il dovuto anticipo ed impegni familiari stravolti». La Ugl e la Usb passata la fase acuta del Covid-19 hanno intessuto una serie di contatti con la CoopService per sciogliere questo nodo e ripristinare le normali condizioni lavorative per gli addetti alla sicurezza di Città delle Stelle di Ascoli . «Nessuna risposta positiva c'è pervenuta; allora abbiamo attivato presso la Prefettura di Ascoli la procedura di raffreddamento e di conciliazione; il 16 settembre in Prefettura c'è stato un incontro in tele conferenza con la Direzione CoopService. nessuna risposta. Il 2 ottobre la Ugl e la USB hanno inviato alla CoopService e per conoscenza al Prefetto ed alla Commissione di Garanzia la comunicazione di proclamazione di una giornata di sciopero per martedì 13 ottobre».

