7L'appello del sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, in particolare

L'appello del sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, in particolare modo agli ascolani proprietari di seconde case sulla costa, a non recarsi in Riviera nei ponti festivi (25 aprile e Primo maggio) ha fatto storcere la bocca ad alcuni consiglieri comunali ascolani dello stesso schieramento politico (centrodestra) del primo cittadino sambenedettese. Le dichiarazioni di Piunti erano mirate a prevenire possibili contagi. Il primo a lanciare il sasso nello stagno è stato il consigliere comunale di Forza Italia, Alessio Pagliacci. «I campanili vanno eliminati e i muri abbattuti - dice il giovane esponente azzurro - Anche questa volta il Piceno, così come l'intera nazione, supererà la sfida unito e compatto nel rispetto delle disposizioni legislative. L'unico appello utile è quello di superare tutti insieme, dalle Alpi alla Sicilia, la battaglia contro il Covid».

L'affermazione di Alessio Pagliacci, è stata condivisa anche da altri consiglieri comunali a partire da Francesco Viscione, Luigi Lattanzi, Emidio Premici, Luca Cappelli, Piero Celani e Alessandro Filiaggi. «A questo punto -dichiara un esponente del centrodestra che vuole rimanere anonimo - sarebbe il caso che anche i sambenedettesi non venissero sul pianoro di San Marco a festeggiare il 25 aprile».

