«Ora rispetto delle regole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOLLERANZA ZERO ANCONA Fa sul serio Muzio Papaveri, presidente di Conerobus, l'azienda che gestisce il trasporto urbano ed extraurbano di Ancona. Basta con parole e annunci. Passa ai fatti. Papaveri, ormai è chiaro che c'è un giro di vite. Come vi state muovendo?«Faremo una prova fino a fine anno, dopodiché decideremo come muoverci».A partire dalle linee 91 e 92. Perché quelle?«Abbiamo scelto le due linee a bassa frequentazione (91 e 92) per poter mettere in fila i pro e i contro limitando al minimo eventuali disagi».Quale risultato...