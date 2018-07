Mini tour in taxi i nuovi servizi per i vacanzieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OFFERTAANCONA Mini tour a prezzi agevolati per i turisti da parte dei taxisti dorici. «La presenza di tanti passeggeri e turisti in città - afferma Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Taxi Marche - è un bel segnale, ma è anche una sfida quotidiana che pian piano sta cambiando il modo di essere e di accogliere dell'intera città». Anche i taxisti sono e vogliono essere parte attiva della promozione del territorio e del sistema turistico. I turisti utilizzano anche il taxi per visitare le bellezze territoriali, senza...