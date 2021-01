Il video delle liceali «Ridateci le lezioni»

ANCONA Ci sono gli studenti. Poi ci sono i genitori. Ma anche docenti e tanti altri. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vitale necessità di riavviare le lezioni in presenza negli istituti superiori. È il video intitolato «Voglio, posso, devo» realizzato da due studentesse del liceo scientifico Galilei di Ancona, Elena e Alice. Il lavoro è stato presentato dalle ideatrici ai presidenti del consiglio regionale Dino Latini e della giunta regionale, Francesco Acquaroli, in un incontro a margine dei lavori consiliari. Latini si è complimentato per «l'efficacia» del video sottolineando «lo sforzo che sta facendo la Regione per riportare in sicurezza la didattica in presenza. Un'esigenza molto sentita - ha evidenziato - ma che si è scontrata più volte con la realtà della pandemia». Anche Acquaroli ha apprezzato il progetto delle due ragazze, confermando le anticipazioni di questi ultimi giorni circa un probabile, se i parametri non peggioreranno, rientro sui banchi scolastici prima di fine mese. «I dati stanno migliorando - ha detto il presidente della giunta - proprio per questo stiamo pensando, dalla prossima settimana, e con le dovute precauzioni, di riportare gli studenti delle superiori in presenza al 50%».

