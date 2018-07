Il camping chiuso da 8 anni «Vogliamo riaprirlo subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STORIAANCONA Per riaprire dopo otto anni il campeggio sopra Portonovo, chiuso con i sigilli della Procura il 3 giugno del 2010 per presunti abusi edilizi e violazioni paesaggistiche, in fondo non serviranno grandi opere. Per questo la coop che lo ha in gestione vorrebbe riaprirlo già quest'estate. Basterà abbassare i lampioni, portando i più alti da tre a un metro, rivestire in legno le colonnine di servizio, predisporre gli alloggiamenti per la loro rimozione durante l'inverno, rivestire in pietra le caditoie e installare timer e...