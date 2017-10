Freddo, buio, niente acqua Abusivi da 1.200 giorni nel rifugio con vista mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGEANCONA Il caffè sale da una moka grazie a un fornellino da campeggio e il piccolo stereo portatile è alimentato a batterie. L'ottobrata da venti gradi rinvia per ora i brividi da freddo, contro i quali fra qualche settimana ci saranno solo coperte e maglie pesanti. Per andare in bagno o farsi una doccia bisogna uscire e incamminarsi fino alla salita parallela, dove c'è il centro Caritas di via Podesti, mentre per le piccole necessità idriche si trasporta qualche tanica. In compenso dal balcone sul retro si ammira,...