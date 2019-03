CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere una grande festa, probabilmente è stata di più. A spanne, molto di più: solo la controprova del tempo potrà misurare la dirompenza e la generosità dell'annuncio che Papa Francesco ha portato a Loreto nella solennità dell'Annunciazione. E per fortuna che nasceva come una visita «da semplice pellegrino» perché in realtà è stata una cascata di grazia dai molteplici effetti, non tutti visibili. Il primo, il più immediato: la festa filata liscio (nessun problema di ordine pubblico) con le 10mila persone che hanno ricevuto...