Moda a Roma, quando il blazer è un sogno di cachemire

Roma caput blazer. La giacca è il passepartout di ogni romana che si rispetti. Sta bene con i pantaloni quanto con le gonne, ma anche appoggiato sulle spalle e abbinato a un abito lungo, da grand soirée. «La romana veste la giacca in tutte le sue declinazioni perché la temperatura mite della città consente di indossarla a mo’ di capospalla almeno fino a novembre – spiega Federica Tosi, stylist romana che con i suoi look pratici e vanitosi ha sedotto star come Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Valeria Golino – ed è proprio il blazer over in cachemire con mantella in frange staccabile uno dei capi must della mia nuova collezione (750 euro). Adatto in ogni occasione, è facile da abbinare: di giorno lo puoi portare con jeans skinny e stivali chunky. La sera può trasfomarsi in un capo più elegante cambiando semplicemente gli accessori, puntando su pantaloni con le staffe, ultima novità in passerella, abbinati a mule o decollète dal tacco alto o sbizzarrendosi con collane a catena, altro trend irrinunciabile nella Capitale. Le romane amano mischiare e rispetto al passato aprono i loro armadi a più brand. Si concedono anche al low cost ma la borsa e la scarpa restano sempre firmate e in vista. La sfida con Milano? Negli ultimi anni c’è stata una rivalsa di Roma nella moda. Possiamo dire che si sta affermando uno stile romano più ricco, femminile e ricercato che diventerà sempre più importante nel mondo del fashion e che potrebbe dare filo da torcere proprio alla milanesità».

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre, 06:00

