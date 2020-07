Niente banda ultra larga? È pronto il Fixed wireless. Vodafone lo porterà in 2000 Comuni, in 30 è già attivo nelle Marche

ANCONA - Il piano Open Fiber non è arrivato nel tuo comune costringendoti a fare le capriole per avere una dignitosa copertura per il collegamento Internet e il trasferimento dati? Niente paura, Vodafone entra nel mercato del Fixed Wireless Access e avvia un piano pluriennale per portare la qualità e l’eccellenza della sua rete nelle zone in cui non è presente la banda ultralarga, con l’obiettivo di raggiungere 2000 comuni in tutte le regioni italiane. In trenta comuni delle Marche il sistema è già attivo. Trenta comuni che si vanno ad aggiungere ai circa 122 già coperti in fibra con diverse tecnologie ed al 98 % della popolazione raggiunta dal 4G. Risultati resi possibili da investimenti importanti nello sviluppo delle reti nelle Marche pari a circa 3 milioni di euro nel triennio 2017-2020.







Il sistema GigaNetwork

Vodafone porta la qualità e le performance della GigaNetworkTM ancora più lontano, abilitando una connessione potente, stabile e veloce a un numero sempre maggiore di persone. Grazie all’FWA (Fixed Wireless Access), sistema ibrido di connettività mista fibra-radio, è possibile garantire alte performance anche nelle zone non coperte dalla banda ultra-larga. La connessione mista fibra-radio (FWA) rappresenta un’opportunità per accelerare la digitalizzazione del Paese e portare una connessione ad alta velocità, stabile e affidabile alle famiglie, sfruttando proprio gli asset distintivi di Vodafone, in primis l’eccellenza della sua rete mobile. Grazie alla copertura e alla qualità della GigaNetworkTM, sarà finalmente possibile ridurre la distanza digitale che ancora caratterizza alcune zone d’Italia e sfruttare nel prossimo futuro tutte le potenzialità della rivoluzione 5G, già avviata da Vodafone con il lancio commerciale della rete di ultima generazione in cinque città italiane. Con Casa Wireless e Casa Wireless + i clienti potranno accedere a tutti i benefici e ai vantaggi abilitati da una connettività veloce per navigare in piena libertà anche in zone lontane dalle grandi città. Lavorare da remoto, guardare film in alta definizione, giocare online: tutti i componenti della famiglia potranno finalmente godere di un’esperienza di navigazione veloce e affidabile, connettendo fino a 60 device insieme.



Il lancio delle offerte

«Con il lancio delle offerte Vodafone basate su connessione FWA – afferma Andrea Rossini, direttore consumer di Vodafone Italia – aggiungiamo un importante tassello al nostro impegno per portare la qualità della GigaNetwork nelle case dei nostri clienti. Crediamo che tutto il Paese debba progressivamente essere raggiunto da connettività di alta qualità. L’FWA è un nuovo atto che si integra alla nostra strategia sulla banda ultralarga e che sarà ulteriormente potenziato con la diffusione del 5G».

