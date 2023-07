Salvini precetta il personale, dimezzato lo sciopero dei treni che terminerà domani (giovedì 13 luglio) alle 15

Si è concluso con un nulla di fatto il tavolo al Ministero dei Trasporti, convocato dal ministro Matteo Salvini, con i rappresentanti di Trenitalia e Italo e i sindacati di categoria, che hanno confermato lo sciopero di domani, giovedì 13 luglio, del personale delle due aziende. Ma il leader della Lega ha precettato il personale e lo sciopero terminerà alle 15.

Treni, sciopero dimezzato: cosa è successo

È stato inviato dal Mit ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata delle astensioni già proclamate per domani, giovedì 13 luglio, dalle 3 del mattino fino alle 2 di venerdì 14.

Il ministro Salvini: «Impensabile lasciare a piedi 1 milione di italiani»

«Ho appena firmato l'ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani ha spiegato il ministro Matteo Salvini - perché lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi era impensabile. Mi adopererò affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe».