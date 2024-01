«Suo figlio ha avuto un incidente». La telefonata-truffa questa volta arriva dal vero numero del Pronto Soccorso di Pesaro. «Attenti, è un caso di spoofing»

PESARO - «Pronto, qui è il pronto soccorso di Pesaro. Suo figlio ha avuto un incidente». Questo si è sentito dire una signora rispondendo a una telefonata da un numero che, apparentemente, sul display dello smartphone, sembrava vero: quello del Pronto Soccorso di Pesaro. Era una truffa. «Per fortuna, mia mamma non è cascata nel tranello perché mio fratello vive all'estero - racconta la figlia, nel tentativo di mettere in allerta quante più persone possibili -. Avvertite i vostri cari di prestare massima attenzione. I signori in questione hanno poi richiamato e ho risposto io: a quel punto sono stati loro ad aver paura».

Spoofing

Come è stato possibile agganciarsi al numero reale del pronto soccorso? Il fenomeno, in realtà, è noto come spoofing ed è in tutto e per tutto un attacco informatico che riesce a falsificare l'identità telefonica di chi chiama. Qualunque sia poi il tipo di strategia adottata, tutte le forme di spoofing hanno un comune denominatore: sfruttare la fiducia di chi risponde per carpire o manipolare dati, rubare denaro, eludere i controlli di accesso alle reti e diffondere malware tramite link e allegati malevoli.

Allarme anche a Matelica

Come in questo caso con la riproduzione del numero del pronto soccorso, quindi di un ente pubblico. Difficile, giocando anche sull'effetto emozione, per chi riceve una chiamata di questo genere razionalizzare un tentativo di truffa se il numero del telefono è apparantemente vero. Solo il caso - il figlio che vive all'estero e che quindi non poteva aver avuto un incidente a Pesaro - questa volta ha ostacolato il potenziale raggiro.

Si moltiplicano a Matelica le segnalazioni di telefonate a privati cittadini, nelle quali sconosciuti, spacciandosi per impiegati del Comune o incaricati di ditte non meglio specificate, preannunciano visite al domicilio della persona contattata per le motivazioni più disparate, «al solo fine di porre in essere tentativi di raggiro finalizzati alla sottrazione di denaro e/o oggetti preziosi - avvisa il Comune, mettendo in guardia i residenti - si invita pertanto a prestare la massima cautela ed attenzione a riguardo».