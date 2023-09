Roberto Mancini, un murale lo raffigura con un pallone insanguinato su una parete della biglietteria di San Siro

Che finisse nel mirino della critica e della satira (vedi l'ultima imitazione di Crozza, con la parola «finale» storpiata in «filiale» bancaria) era scontato come un calcio di rigore a porta vuota. Che il suo volto fosse associato al sangue, no. Roberto Mancini, il nuovo ct della nazionale dell'Arabia Saudita, è stato raffiguarato con un pallone grondante sangue nella nuova serie di murales dell'artista aleXsandro Palombo apparsi allo Stadio San Siro di Milano e in altri punti della città.

Chi è l'artista

«Palombo ha realizzato - si legge in una nota dell'artista - delle opere di sensibilizzazione che ritraggono alcune star del calcio che hanno deciso di prestare il loro volto con ingaggi stellari al regno saudita di Mohammed bin Salman, dove la situazione sulla violazione dei diritti umani è molto grave».

Insieme a Ronaldo e Benzema

Roberto Mancini, Bin Salman, Ronaldo, Benzema e Neymar sono apparsi sui muri della storica biglietteria sud del San Siro «che - viene sottolineato nella nota - nell'ottobre 2021 è stata acquistata dal Public Investment Fund (PIF) il fondo sovrano dell'Arabia Saudita controllato dal principe Mohammed bin Salman che ha acquisito anche il 70% dei quattro grandi club della Saudi Pro League, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli e Al Hilal».