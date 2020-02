Ricci apre la giunta alla cinquestelle Frenquellucci. Crimi le scrive: «Incompatibile»

PESARO - Una questione che ha fatto e sta facendo discutere parecchio. Non solo a Pesaro perchè gli echi si sono diffusi un po' ovunque. Che è successo? Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Pd ha aperto le porte della sua giunta ai Cinque Stelle. «Ho chiesto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del Movimento 5 stelle, di entrare nella giunta comunale come assessore all'Innovazione», dice il primo cittadino pesarese, presidente anche di Ali- Autonomie locali italiane. Ad ottobre scorso, Ricci aveva già aperto alla collaborazione con i grillini, affidando alla stessa Frenquellucci i rapporti con l'Università.



E l'atmosfera è nel giro di poche ore diventata rovente. La risposta del reggente del M5s è stata durissima. «Se è vero, esca dal Movimento». A quanto si apprende, Vito Crimi ha inviato una lettera a Francesca Frenquellucci, rappresentandole come l'ingresso in una giunta non a guida M5S sia incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento. Qualora l'accettazione di tale incarico corrisponda al vero, il capo politico ha chiesto all'interessata di comunicare immediatamente se intenda autosospendersi. In ogni caso, la sua posizione sarà posta al vaglio del collegio dei probiviri.



Contatti, dialoghi, voci per un sabato molto caldo e non è difficile prevedere che la domenica sarà meno agitata. © RIPRODUZIONE RISERVATA