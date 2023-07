L'accusa di Mastrovincenzo (Pd): «L'Istituto di Storia Marche rischia la chiusura, colpa della giunta Acquaroli»

ANCONA - «L'Istituto di Storia Marche rischia la chiusura - tuona il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo - ed è tutta colpa della giunta Acquaroli. Siamo quasi fuori tempo massimo»

"L'Istituto di Storia Marche, dopo 53 anni di vita - scrive Mastrovincenzo -, rischia la chiusura. Con i suoi 40.000 volumi di storia contemporanea, una emeroteca di 2.000 testate, il suo Archivio di notevole interesse storico riconosciuto dalla Soprintendenza, rappresenta un patrimonio culturale di enorme rilevanza.

La Giunta Acquaroli negli anni ha tagliato costantemente le risorse che, nelle precedenti Legislature, avevano consentito all'Istituto di proseguire la sua preziosissima attività. In questi 3 anni, attraverso emendamenti al Bilancio, abbiamo sollecitato la Giunta di destra a ripristinare i finanziamenti. Non siamo mai stati ascoltati. Adesso non c'è più tempo. La Giunta Acquaroli riveda immediatamente le sue scellerate scelte, ascolti le migliaia di cittadini che stanno firmando la petizione per salvare l'Istituto Storia Marche e provveda entro il mese ad una adeguata variazione di Bilancio".

Da oggi scattano i saldi anche nelle Marche, si aspetta l’effetto meteo. Cna stima 150-160 euro a consumatore