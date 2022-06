Corruzione e appalti truccati, arrestato un funzionario della Regione Marche. Ai domiciliari 7 imprenditori, altre 16 persone indagate

ANCONA - Un funzionario della Regione Marche è stato rinchiuso in carcere e 7 imprenditori - residenti nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Arezzo - sono agli arresti ai domiciliari in esecuzione di misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Ancona. L'indagine che ha portato alle misure restrittive era iniziata nel 2021, condotta dai carabinieri forestali e coordinata dalla Procura della Repubblica. L'inchiesta riguarda un presunto giro di tangenti per pilotare le gare di appalto e affidamenti di lavori della Regione (ex Genio civile), per interventi lungo i fiumi relativi a manutenzione idraulica con tagli di vegetazione per ricavare biomasse combustibili. In totale sono 24 le persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta, truffa aggravata ai danni della Regione Marche, falso documentale e rivelazione di segreti d'ufficio da parte di pubblico ufficiale. Perquisiti 26 siti, tra sedi di società, un ufficio della Regione a Pesaro, e 15 abitazioni.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Inchiesta dei carabinieri forestali, otto arresti per corruzione e...

LEGGI ANCHE

Graziano, 65 anni, imprenditore, muore intrappolato nel macchinario agricolo durante la manutenzione

LEGGI ANCHE

Fa manovra per uscire dal garage, 51enne viene stroncato da un malore: una vicina lo trova morto nell'auto

LEGGI ANCHE

Lo vedono annaspare in mare, inutili i soccorsi. Choc a Senigallia: turista muore sulla spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA