Il ministro Bussetti oggi nelle Marche: «Oltre il terremoto grazie alla scuola»

ANCONA - Oggi il neo ministro dell’Istruzione Marco Bussetti nelle Marche per la sua prima uscita istituzionale: a Macerata incontrerà i rettori, a Tolentino saluterà gli studenti dell’istituto Filelfo all’uscita dall’esame di Stato.«Voglio dire loro bravi, grazie», ha detto il ministro al Corriere Adriatico. «Desidero far sentire la vicinanza del governo a un territorio che è stato martoriato da scosse senza fine, ma che ha saputo reagire con forza, anche grazie alla sua scuola e ai suoi atenei».«Sono qui per loro - ha aggiunto -. Sono orgoglioso che siano stati determinanti: è da qui che passa il futuro del Paese».L'INTERVISTA COMPLETA SUL CORRIERE ADRIATICO IN EDICOLA E IN EDIZIONE DIGITAL