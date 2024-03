Marche, il presidente Acquaroli: «Offerta Sky Alps non soddisfacente: servono voli di andata e ritorno su Milano e Roma in un'unica giornata»

ANCONA - Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli ha commentato l'offerta presentata da Sky Alps per i voli di continuità per e da Roma e Milano (ma non per Napoli) dopo la manifestazione d'interesse promossa dall'Enac successiva al recesso di Aeroitalia. «L'offerta non è soddisfacente - ha detto il presidente, - perché prevede il volo andata e ritorno su due giorni diversi. Noi vogliamo un'andata e ritorno sullo stesso giorno che possa consentire, magari rimodulando gli orari, la possibilità di muoversi in giornata su Milano e Roma, e anche su Napoli, questo era l'obiettivo principale.

La Regione co-finanzia

Ricordiamo che la Regione co-finanzia i voli di continuità con 3,1 milioni di euro l'anno. «Siamo consapevoli che l'offerta e il bando possono essere rimodulati, cercando di andare incontro alle esigenze» ha concluso Acquaroli.

Mangialardi (Pd): «Così è un servizio che non funziona»

«Il servizio nasce per essere territoriale e se non funziona, se non si può andare a Milano o a Roma nello stesso giorno, vuole dire che è un mezzo servizio che non funziona» ha commentato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi