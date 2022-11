ANCONA - Strade da aggiustare per renderle più sicure, ma anche barriere da togliere nei marciapiedi, percorsi pedonali da mettere al riparo delle auto e una rotatoria da realizzare in un incrocio notoriamente pericoloso. Sono 8 i Comuni marchigiani che si sono aggiudicati il contributo della Regione per la realizzazione di opere da loro progettate, finalizzate al miglioramento della rete stradale: Petriano, Fano, Senigallia, Montecassiano, Macerata, Carpegna, Terre Roveresche e Gabicce Mare. A quest’ultimo comune è stato concesso un finanziamento parziale a completamento del valore complessivo dello stanziamento previsto.

Il bando indetto dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, ha finanziato per un totale di 1,3 milioni di euro circa, la progettazione e realizzazione di 8 opere che sono rientrate nella graduatoria finale del bando. I tre progetti che hanno ottenuto il contributo più alto (250mila euro a testa) riguardano l’adeguamento del parcheggio dell’ex Foro Boario di via Mercantini a Fano, il consolidamento stradale della statale Adriatica Nord a Cesano di Senigallia e la rotatoria all’incrocio tra la strada Provinciale 16 “Orcianese” e la Strada Provinciale 5 “Mondaviese” a Terre Roveresche, nel centro abitato di Orciano.



Zona palasport



Le altre cinque opere ammesse al bando riguardano il miglioramento della rete stradale comunale a Petriano (con un finanziamento ammesso di 150mila euro) la riqualificazione della viabilità nella zona Industriale Villa Mattei – primo stralcio Via Deledda e Via Cingolani - a Montecassiano (112.500 euro), la manutenzione straordinaria di via Tucci con eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi in Via Mugnoz nella zona del Palasport di Fontescodella a Macerata (202.500 euro) il miglioramento della rete stradale con integrazione abbattimento delle barriere architettoniche – piazzale interscambio percorsi attrezzati per disabili in Via Ungaretti a Carpegna (36.400 euro) e infine, la pavimentazione del borgo storico di Gabicce Monte con la realizzazione di un percorso pedonale per l’abbattimento delle barriere architettoniche (43.728 euro).

bando prevedeva anche la compartecipazione al finanziamento degli enti interessati che, per gli 8 Comuni rientrati nella graduatoria, si traduce in un valore complessivo degli interventi pari a 3,5 milioni di euro.

«Sicurezza stradale e qualità delle infrastrutture viarie nei territori comunali sono tra gli obiettivi strategici della Giunta Acquaroli, composta per la maggior parte da ex sindaci e amministratori locali che, in virtù della propria esperienza sul campo, conoscono a fondo, non solo i problemi dei cittadini, ma soprattutto le difficoltà dei Comuni a reperire le risorse necessarie per risolvere questioni legate alla viabilità e alla sicurezza delle proprie strade», è il commento dell’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, dopo della pubblicazione della graduatoria del bando per la concessione di contributi.



«La Giunta Acquaroli – ha aggiunto l’assessore Baldelli - è sempre più vicina ai Comuni marchigiani nel supportare l’azione delle amministrazioni locali, consapevole che per far diventare realtà l’obiettivo di costruire una rete infrastrutturale moderna, sicura e intermodale che possa finalmente rappresentare una leva per lo sviluppo delle Marche, è necessario fare gioco di squadra con tutta la filiera istituzionale del territorio».

Le risorse dirette ai Comuni messe in campo dall’attuale governo regionale, «superano ad oggi quota 40 milioni di euro - informa Palazzo Raffaello -, di cui oltre 11 impegnati nella sicurezza stradale e che sono state in grado di azionare interventi per circa 18 milioni».