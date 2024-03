ANCONA Piacere, SkyAlps. La compagnia altoatesina si presenta come nuovo gestore dei voli di continuità territoriale tra il Sanzio e gli aeroporti di Milano, Roma e Napoli. Dal primo aprile prossimo, il Lunedì dell’Angelo, si volta pagina e gli Ambasciatori delle Alpi, come si fregiano gli imprenditori che nel 2021 hanno fondato la compagnia con base a Bolzano, subentreranno ad Aeroitalia. Si passerà da 20 voli al giorno (18 nei weekend) a un pacchetto ridotto in questa fase di emergenza, in attesa del nuovo bando Enac che ad ottobre dovrà affidare stabilmente la gestione per un altro biennio. SkyAlps garantirà - per un minimo di 45 giorni estendibile a 7 mesi - un volo al giorno per Roma (di pomeriggio e con ritorno però all’indomani) due voli andata/ritorno al giorno per Milano dal lunedì al venerdì e un volo al giorno nei weekend e due rotazioni a settimana per Napoli, il lunedì e venerdì. Orari e prezzi dei voli (già prenotabili) sono sul sito ufficiale www.skyalps.com.

Un velivolo fisso

La compagnia aerea altoatesina, che posizionerà un aeromobile sullo scalo dorico, «considera l’efficienza e l’ospitalità - informava ieri una nota di Ancona International Airport, società di gestione del Sanzio - i propri fattori distintivi concentrandosi sulla massima qualità e sul comfort fino al più piccolo dettaglio». «SkyAlps è lieta di essersi aggiudicata il bando per i voli di continuità dall’aeroporto Sanzio di Ancona e di poter continuare a garantire i voli per Milano, Roma e Napoli, trattandosi di connessioni molto importanti per il territorio - ha spiegato Josef Gostner, presidente di SkyAlps - dal primo aprile opereremo i voli con aerei molto efficienti del tipo DASH-8 Q-400 che garantiranno la continuità territoriale fino a metà maggio». E dopo? Difficile anche solo immaginare che i collegamenti aerei tra le Marche e i principali scali nazionali si interrompano proprio alla vigilia della stagione turistica e per tutta l’estate, in attesa del nuovo bando. Che non sarà pronto prima dell’autunno, anche perché in caso di ritocchi alle compensazioni finanziarie si dovrà ottenere di nuovo il via libera della Commissione Ue. Scontato che Regione e AIA, in questi 45 giorni di servizio minimo garantito da contratto, lavoreranno per confermare i voli di SkyAlps fino al nuovo bando. «Ci auguriamo che questa partnership possa svilupparsi nel tempo - dichiara Alexander D’Orsogna, Ceo di Ancona International Airport, felice per la scelta di SkyAlps di operare nelle Marche -. A tal fine stiamo lavorando fianco a fianco con la compagnia aerea per fornire il servizio di qualità ai nostri passeggeri».