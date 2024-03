A Gradara l'ufficio era con vista Castello, a Urbino all'ombra dei Torricini. Andrea De Crescentini è stato assessore alle grandi bellezze marchigiane. Visionario e vulcanico, ma concreto. Perché di pari passo è stato responsabile della comunicazione di un importante istituto di credito. Poi, nel 2023, il cambio di vita: addio al posto fisso, anche in senso lato.

De Crescentini, cosa è successo?

«Mi sono fatto il più bel regalo di compleanno, all’insegna della libertà, che mi ha sempre contraddistinto e che rappresenta il bene più prezioso dopo la salute. Dopo il periodo del Covid ho detto basta a compromessi e ipocrisia».

De Crescentini con Elio Fiorucci



Come procede la nuova vita?

«Mi sono ricaricato dedicando tempo ad affetti, progetti e relazioni nazionali».

Da assessore il suo intento è stato sempre di aprirsi al mondo. A Urbino ha lasciato anzitempo l’incarico.

«È stata una esperienza bellissima, ringrazierò sempre il sindaco Gambini e la città. Peccato che non mi siano venuti dietro sulla mia visione di Urbino aperta al mondo e non solo alle Marche. Per il Cinquecentenario di Raffaello ero riuscito a coinvolgere Fiat, Alberta Ferretti, Ubibanca guidata da Letizia Moratti e la Francia per esportare il nome di Urbino Oltralpe».

Olivier François, presidente e AD di Fiat, è suo amico. Avevate posto le basi per un progetto legato a Raffaello.

«Ho incontrato Olivier e dopo aver parlato tanto e con passione di Urbino mi rispose: Andrea mi hai convinto, l’abbinamento Fiat e Urbino è stellare. Useremo Urbino e Raffaello nel prossimo salone dell’auto di Ginevra».

De Crescentini con Olivier François



Un'eccezionale vetrina, persa. Cosa manca a Urbino?

«Una visione. Bisogna umilmente rendere Urbino più pop, al di là del patrimonio e del valore. Che sono fuori discussione».

Ha coinvolto grandi personaggi nel suo lavoro. Uno su tutti: Elio Fiorucci.

«Con Elio, il re della moda Pop nel mondo al di là dei jeans, era nato un rapporto bellissimo. Alla pari, come tra padre e figlio. L’avevo portato a Gradara e si era innamorato. Facemmo una grande mostra che poi esportammo anche a Carpi. La lanciammo dalla Triennale di Milano».

Coinvolgendo come sponsor Yamaha.

«Ci invitò per la presentazione al MotoGp del Mugello. Tutti i giornalisti del mondo in sala stampa avevano una maglietta celebrativa della mostra e un Dvd dell’Assedio al Castello. Elio ed io eravamo in griglia di partenza con quella t-shirt».

La mostra di Elio Fiorucci



Cosa serve oggi a Gradara?

«Gradara è in scia favorevole da allora. Occorrono più comunicazione e marketing».

Nel 2023 è diventato Cavaliere della Repubblica.

«Un riconoscimento dei presidenti Mattarella e Meloni, che mi ha fatto grande piacere per il mio impegno sul territorio tra Gradara, Urbino e banca, senza alcun interesse personale».

In questi mesi ha consolidato un rapporto con una delle famiglie più importanti d'Italia, i Moratti.

«Li ho conosciuti tramite Fiorucci. Sono persone lungimiranti e meravigliose, dalle quali c’è tanto da imparare».

Un aneddoto?

«Recente. Le chiacchiere con Massimo, dopo una cena a casa loro, dalle 23.30 all’1.30 davanti a caffè, grappe e cioccolata a parlare di economia e di politica, dopo la vendita della Saras. E a fine serata mi ha fatto prendere in mano il pallone d’oro originale di Ronaldo, il fenomeno».

De Crescentini e Moratti



È stato lei a proporre all'Università di Urbino il sigillo d'ateneo a Moratti.

«È stata una bellissimo momento di riconoscenza e di svago per Massimo e Milly, oltre che di promozione per l’Università, per Urbino e la provincia. Per questo ringrazio il Magnifico Calcagnini. Ho fatto vedere loro Pesaro, Urbino, il Furlo e Acqualagna col meraviglioso tartufo della Braceria Pinc».

Intanto, ora, è quasi di casa al Meazza. Qualche giorno fa era seduto tra Cordoba e Samuel.

«E pensare che all’inizio non li avevo riconosciuti. C’erano anche Burdisso, Tumiotto, Tronchetti, Profumo, Marotta e Zanetti. Io ero seduto nel posto di Moratti e tutti si chiedevano come mai fossi lì. È stato bello seguire la partita di Champions con i loro commenti».

Samuel, De Crescentini e Cordoba



Lei è apprezzato sia a destra che a sinistra. È vero che con la Meloni si è creato un rapporto particolare?

«Giorgia Meloni è molto sveglia e concreta, mi ha colpito molto la sua velocità. Ogni tanto ci scriviamo su Whatsapp e lei, a differenza di molti politici, è sempre gentile e disponibile».

I ruoli nel pubblico sono un capitolo chiuso?

«In questi anni mi hanno contattato Cattolica, Gabicce, Gradara, Urbino e Pesaro ma aspetto progetti e proposte concrete di ampio respiro. Mi piacerebbe portare le mie esperienze e conoscenze, anche a livello nazionale».

De Crescentini, Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli



Le Marche aspirano a trovare una dimensione nazionale.

«Le Marche dovrebbero strutturarsi di più e uscire fuori, perché sono una regione meravigliosa e piena di brand. Da qui nasce il nome per gli stranieri».

Il prossimo sogno di De Crescentini?

«Essere sereno ed entusiasta, al di là dei soldi. E pensare, non solo per me, a un lavoro dove regni la gentilezza che molti hanno dimenticato».