The Observer conquistato dalle Marche: «Selvagge, seducenti e a prezzi accessibili»

ANCONA- Le Marche? Selvagge e seducenti, con “montagne spettacolari e una costa stupefacente” a prezzi onesti. Parola della giornalista Emma Cook che sul magazine The Observer (domenicale del quotidiano Guardian) elogia na nostra regione partendo dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La Cook è stata ospite della casa vacanze Lapi Turris, situata in una torre medievale e nel suo articolo ha paragonato il paesaggio montano a quello di vari film e serie tv: Il Trono di Spade, l'isola di King Kong oppure Rivendell del Signore degli Anelli.

Dei Sibillini vengono invece citate Amandola e Montefortino, poi si sofferma sulla costa, in particolare Sirolo: “è facile capire perché è nota come la perla dell'Adriatico , con le sue case color pastello e le persiane turchesi e la piazza che si affaccia sul mare azzurro”. Poi un pranzo a base di pesce, in una località che la giornalista paragona ad Amalfi, “ma ad una frazione del prezzo”.