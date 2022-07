Covid, "solo" mille positivi nelle Marche, ma è boom di ricoverati, anche in terapia intensiva/ Il trend

ANCONA - "Soltanto" poco più di mille positivi in 24 ore (ma di un giorno festivo, con pochi test) ed incidenza in lieve calo, ma l'ondata Covid legata a Omicron 5 che investito anche le Marche si sta riverberano anche sui ricoveri ospedalieri. Che, oggi, sono tornati sopra quota 200, con un significativo rialzo anche di quelli più gravi, ricoverati in terapia intensiva.

Oggi, lunedì 18 luglio, il Gores ha segnalato 1.076 nuovi positivi (ieri erano stati 2.468), il 39,5% (dal 35,5%) dei 2.722 tamponi diagnostici analizzati (ieri 6.949). In leggero calo l'incidenza, che si attesta a 1344,48 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.351,86). Oggi è stato purtroppo segnalato il decesso legato al Covid di una donna: da inizio pandemia sono state 3.968 le vittime nelle Marche, 2.188 uomini e 1.779 donne. Corposo aumento dei ricoverati, che oggi sono 208, ben 25 più di ieri. Salgona a 199 (+21) quelli in area medica e a 9 (+4) quelli in terapia intensiva.