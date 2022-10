Covid, due decessi e altri cinque ricoveri in più nelle Marche: serve massima attenzione

ANCONA - Non è emergenza assoluta ma sono dati che debbono indurre alla riflessione. Già, perchè continua ad aumentare il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (157; ovvero cinque in più rispetto a ieri) così come continua a scendere progressivamente verso quota 500 l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti (da 530,19 a 514,49). Sono questi i dati più significativi del bollettino della Regione Marche con due. Due i decessi

registrati nell'ultima giornata mentre il totale regionale di vittime sale a 4.142. Tra i ricoverati ci sono sei persone in Terapia intensiva (+1), quattro in Semintensiva (+1) e 147 in reparti non intensivi (+3). Intanto 20 persone sono assistite in osservazione nei pronto soccorso.