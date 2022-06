Covid, 488 casi positivi registrati oggi nelle Marche. Sale l'incidenza ma tre ricoveri in meno / Il trend

ANCONA - Contagi in flessione rispetto a ieri in un quadro in continua evoluzione in cui tanto in Italia quanto in Europa i casi positivi Covid sono negli ultimi giorni invece in aumento, spinti dalla variante Omicron 5. E le Marche non si sottraggono al trend anche se i casi positivi oggi sono meno rispetto a quelli registrati ieri (488 oggi, 579 ieri). Continua a salire invece l'incidenza che ha toccato quota 223,60. Dati che, almeno per il momento, fortunatamente non si riflettono sul numero dei ricoverati e dei decessi.

Il virus provincia per provincia

In calo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -3 in un giorno e il totale scende a 56 di cui tre in terapia intensiva (invariato), cinque in Semintensiva (+1) e 48 in reparti non intensivi (-4). Nell'ultima giornata - come detto .- si

registrano 488 positivi con l'incidenza che sale ancora (da 203,19 a 223,60). Nessun decesso correlato alla pandemia e il numero di vittime resta fermo a 3.919.

Per quanto riguarda i tassi di occupazione di pazienti Covid nelle varie tipologie di reparto: è invariato all'1,3% nelle Intensive (3 degenti su 230 posti letto) e cala al 5,4% in Area Medica (53 su 983 posti disponibili

Il quadro dei ricoveri

IL TREND

